بريطانيا تشهد أكبر زيادة في إصابات كورونا اليومية منذ 4 أشهر 

2020/09/19 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، السبت تسجيل أكبر زيادة في الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وفقا للإحصاءات الرسمية.

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