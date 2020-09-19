العاني : لا احد من الرؤساء يستطيع اعادة نازحة واحدة لبيتها لأن المليشيات ترفض ذلك

2020/09/19 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاني : كلمات الرؤساء والزعماء كانت مؤثرة وعظيمة في مؤتمرهم اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة

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