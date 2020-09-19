الامانة تعلن افتتاح متنزه الزوراء اليوم امام المواطنين وغدا افتتاح المتحف البغدادي

2020/09/19 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتحت امانة بغداد، اليوم السبت، متنزه الزوراء اليوم امام المواطنين وسيتم افتتاح المتحف البغدادي وباقي المرافق العائدة لها صباح يوم غد مع اتباع الاجراءات الصحية المشددة .

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قرار الافتتاح جاء استناداً لموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة بإفتتاح الاماكن الترفيهية بعد اتخاذ الاجراءات الصارمة، لضمان الوقاية من جائحة كورونا واتباع اساليب تعقيم حديثة داخل وخارج المتنزهات وتطبيق كافة الشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة”.

واضافت الامانة في بيانها، ان “ملاكات دائرة المتنزهات استثمرت فترة الاغلاق لتطوير وتاهيل متنزه الزوراء وحديقة الحيوانات لتظهر بحلة جديدة من اجل ضمان راحة ومتعة المواطن البغدادي”.

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