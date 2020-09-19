ليوين يقود إيفرتون لتحقيق فوز كبير ويتجاوز المصري صلاح

2020/09/19 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قاد المهاجم الدولي الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين، فريقه إيفرتون، لتحقيق فوز ثمين وكبير على وست بروميتش، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ليوين البلغ عمره 23 عاما، ثلاثة أهداف “هاتريك”، ليساهم في فوز فريقه على وست بروميتش، بنتيجة 5-2.

وارتقى بذلك المهاجم الشاب إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد أربعة أهداف، متقدما بفارق هدف واحد على المصري محمد صلاح.

ويخوض صلاح مع فريقه ليفربول مباراة قوية غدا الأحد أمام مضيفة تشليسي، في قمة المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وسبق لصلاح أن توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين (في موسم 2017/2018 و2018/2019).



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