دبلوماسي امريكي : الديمقراطيون غير جادين في وقف مبيعات الاسلحة للسعودية

2020/09/19 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ترجمة …

اكد الدبلوماسي الامريكي السابق في السعودية مايكل سبرنغمان ، السبت، إن الديمقراطيين ليسوا جادين في الغاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعوديين والكيان الصهيوني ودول أخرى .

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ أن ” الكونغرس استجوب كبار مساعدي وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو عن سبب اقالة الرئيس الامريكي لمسؤولي كبير في الادارة كان يحقق في مبيعات الاسلحة للسعودية بقيمة مليارات الدولارات ، والمحقق هو ستيف لينيك ، المفتش العام السابق بوزارة الخارجية “.

واضاف أن ” هناك نقطتان يجب مراعاتهما في اقالة لينيك ان التحقيق كان يتعلق بكميات هائلة من الاسلحة بقيمة مليارات الدولارات تستخدمها السعودية في اليمن لذلك أعتقد أنه مزيج سيئ من الأحداث ، حيث يحاول ترامب بيع المزيد من الأسلحة للسعوديين أكثر مما يحتاجون إليه لدعم حملته الانتخابية “.

وتابع ان ” الامر الثاني ان الكثير من النواب الديمقراطيين يحصلون على مبالغ طائلة من الاموال من مقاولي الدفاع ، لذلك حين يأتي موسم الدفع لايعارض الديمقراطيون ذلك بشكل كبير ، لقد أصدروا قرارًا في مجلس النواب وحاولوا الحصول على القرار نفسه من خلال مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ، لكن لم يكن لديهم الأصوات للتغلب على الفيتو الذي استخدمه دونالد ترامب”.

وواصل ” اذا كان الديمقراطيون جادون حقا فعليهم رفض اموال مقاولي الدفاع ويتحدون لإخماد مبيعات الأسلحة للسعوديين وإسرائيل والدول الأخرى التي لا تحتاجها ، بل يستخدمونها لإيذاء جيرانهم، لكن و لسوء الحظ ، فإن الديمقراطيين ليسوا متحدين بما يكفي لأنهم مشغولون للغاية بلعبة السياسة ومشغولون للغاية في أخذ الأموال من مقاولي الدفاع لتحقيق النتائج السياسية “.

واشار الى أن ” اليوت انجل الذي كان يحقق مع بومبيو قد فقد مقعده في الكونغرس وسيكون في طريقه للخروج ، لكنه في ذلك الوقت مؤيد قوي للكيان الاسرائيلي ويحاول بذل قصارى جهده لإخراج دونالد ترامب في منافسة ليس لها علاقة بالاسلحة ولا بالكيان الصهيوني “.



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