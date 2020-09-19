خلاطي يطالب بإنصاف فئة كبيرة لم يتسنى لها اكمال الدراسة للتعيين في المؤسسات الامنية

2020/09/19 | 19:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو مجلس النواب عن كتلة الحكومة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون حسن خلاطي ،البرلمان، بأن يخاطب مجلس الوزراء لانصاف فئة معينة لم تتسنى لها اكمال الدراسة.وقال خلاطي خلال مداخلة له في البرلمان، إن "الشهادة الدراسية مطلوبة في التعيين بالوزارات الامنية تحديداً الدفاع والداخلية وكثير من الشباب يقدمون على الموقع الالكتروني وتنطبق عليهم كل الشؤوط الا الشهادة وصحيح هو مطلوب منه ان يكون يقرأ ويكتب واحياناً هو بالسادس ابتدائي ولكن لم تتسنى له الفرصة لاكمال الدراسة والمقترح انه يتم الاكتفاء بان يتأكد من سلامته بالقراءة والكتابة والسماح له بالتعيين".واضاف ان "النقطة الثانية تتعلق بقضية الاجراء اليوميين وحاليا بالمستشفيات اشاهد شباب يعملون بصفة عامل خدمة ورواتبهم لا تصل الى 120 الف وهناك قرار لمجلس الوزراء السابق بتحويلهم الى عقود وقسم كبير منهم تحول لكن بدون ترتيبات مالية ورواتبهم قليلة وهذا الكلام ينطبق بوزارات اخرى كالكهرباء وغيرها".وتابع: "نطالب من خلالكم توصية مجلس الوزراء بهذا الخصوص".Mohameed

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