الاردن : تسجيل 196 اصابة منها 191 اصابة محلية

2020/09/19 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 196 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 191 محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد بالاضافة لحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد معها الى 30 حالة منذ بدء انتشار الوباء.واشارت وزارة الصحة الاردنية في موجز صحفي الى شفاء 161 مصابا، موضحة ان العدد الاجمالي […]

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