2020/09/19 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، السبت، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير مضافتين لخلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية تطهير المناطق الصحراوية للمحافظة .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “القوات الامنية شرعت بعملية دهم وتفتيش تركزت على منطقة السكريات في عمق صحراء الانبار الغربية تمكنت من خلالها من تدمير مضافتين لخلايا عصابات داعش الاجرامية “.

وأضاف، أن “القوات الامنية تقوم بعمليات تفتيش واسعة لمواقع ارتكاز خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية بعد ورود معلومات تفيد بوجود انفاق سرية تحت الارض تختبئ بها عناصر داعش الاجرامية”.

وأشار الى أن “الحملة الامنية مازالت مستمرة لتعقب خلايا عصابات داعش كما انها تسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية”.انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافتين لإرهابيي داعش بعملية أمنية غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافتين لإرهابيي داعش بعملية أمنية غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).