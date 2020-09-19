العرباوي يعلن عن تأسيس حركة “وعي” الوطنية ويؤكد الازاحة الجيلية حاجة ماسة

2020/09/19 | 19:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن رئيس حركة وعي الوطنية صلاح العرباوي اليوم عن تأسيس الحركة ، مؤكدا ان” الازاحة الجيلية ليست ترفا سياسيا وانما حاجة ماسة”.

وقال العرباوي في مؤتمر صحفي ان” حركة وعي لانناقش الانتماءات وانما كيف يتم اعادة بناء الدولة ، مبينا ان” رسالتنا الى الخارج نحن لسنا اعداء او عملاء وانما نحن اصدقاء وهناك جيل شبابي خارج التاثير السياسي الخارجي”.

ودعا العرباوي “الى الكهول السياسية مكنوا شبابكم واعطوهم الفرصة ، مؤكدا ” سندعم اجراءات الحكومة التي تستحق الدعم ونعارض ما يستحق المعارضة “، مشيرا الى ان” الفاسدين داخل اروقة الحكومة يجب البدء بهم”.

واضاف ان” للشباب الثورة اكبر من ان تختزل بحركة وحزب سياسي اوحكومة الثورة تعني الشعب و التغيير ، مبينا ان” حركة وعي تدعم ثورة تشرين و لانمثلها لانها اكبر من تختزل بطرف او حزب او حركة”.

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