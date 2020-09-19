صحفي امريكي: عقوبات واشنطن تستهدف الشعب الايراني وليس الحكومة

2020/09/19 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الكاتب والصحفي الامريكي ستيفن ليندمان في مقال له ، السبت ، أن فرض الولايات المتحدة للعقوبات على بلد معين من جانب واحد يجعلها مذنبة في هذا الموضوع اكثر من الدول الاخرى .

وذكر ليندمان في مقاله الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ أن ” القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واضح جدا، فمجلس الأمن وحده هو من يستطيع فرض عقوبات بشكل قانوني، ولذلك عندما تفعل تقوم الدول بايقاع العقوبات ضد الآخرين أو ضد الكيانات أو الأفراد ، فهذا عمل غير قانوني و يجب أن تكون تلك الدول لاغية وباطلة ولا تحترمها أي دولة”.

وتابع ان ” الولايات المتحدة فرضت مرارا وتكرارا العديد من العقوبات على إيران في السنوات الأخيرة وهي تفعل ذلك بالضغط بشكل مخزي على الدول الاخرى من خلال التسلط والرشاوى لكي تجعل الاخرين يتماشون مع سياساتها العدوانية دون اعتبار لمجلس الامن او القانون الدولي “.

وواصل ” اعتقد ان كل الذي روجوا له وجميع الادلة التي قدمتها امريكا كانت زائفة ومعيبة وبذرائع لامصداقية لها ، حيث لم يتم تقديم أي دليل لإثبات الاتهامات الموجهة لعدم وجود دليل من الاصل “.

واشار الى أن ” السبب وراء العقوبات الأمريكية على إيران ودول أخرى على قائمة أهدافها لتغيير النظام ليس الدول أو الكيانات أو العقوبات الفردية ولكنها موجهة إلى الناس، حيث يتم دفع الناس العاديين في هذه البلدان ليوجهوا المصاعب في حياتهم وجعلهم يعانون ، على أمل أو الاعتقاد بأنهم إذا فعلوا ذلك وإذا ما أضروا بهم بما فيه الكفاية ، فسوف ينقلبون على حكومتهم للحصول على حكومة جديدة تجعل الحياة أسهل ” بحسب المزاعم الامريكية .

واوضح أن ” العقوبات الأمريكية غير قانونية وتصرفاتها غير قانونية، و حروبها غير شرعية و هناك ملايين من الناس في أمريكا وفي العالم يعانون اليوم بسبب سياسات الولايات المتحدة التي تستهدف الشعوب “.



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