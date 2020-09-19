2020/09/19 | 19:12 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 سبتمبر 2020 | 07:09 مساءً | عدد القراءات : 3

امانة بغداد تعلن افتتاح متنزه الزوراء أمام المواطنين

افتتحت امانة بغداد متنزه الزوراء اليوم امام المواطنين وسيتم افتتاح المتحف البغدادي وباقي المرافق العائدة لها صباح يوم غد مع اتباع الاجراءات الصحية المشددة .

امانة بغداد اكدت ان قرار الافتتاح جاء استناداً لموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة بإفتتاح الاماكن الترفيهية بعد اتخاذ الاجراءات الصارمة لضمان الوقاية من جائحة كورونا واتباع اساليب تعقيم حديثة داخل وخارج المتنزهات وتطبيق كافة الشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة .

ملاكات دائرة المتنزهات استثمرت فترة الاغلاق لتطوير وتاهيل متنزه الزوراء وحديقة الحيوانات لتظهر بحلة جديدة من اجل ضمان راحة ومتعة المواطن البغدادي .

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