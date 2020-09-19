أمانة بغداد تعيد افتتاح متنزه الزوراء وتؤكد: غداً المتحف البغدادي (صور)

2020/09/19 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت امانة بغداد، السبت، افتتاح متنزه الزوراء اليوم امام المواطنين، فيما أشارت إلى ان افتتاح المتحف البغدادي سيكون يوم غد الأحد.



وذكر إعلام أمانة بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 ايلول 2020)، إن "أمانة بغداد، افتتحت اليوم متنزه الزوراء امام المواطنين، وسيتم افتتاح المتحف البغدادي وباقي المرافق العائدة لها صباح يوم غد مع اتباع الاجراءات الصحية المشددة".

واضاف، أن "الأمانة أكدت ان قرار الافتتاح جاء استناداً لموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة بإفتتاح الاماكن الترفيهية بعد اتخاذ الاجراءات الصارمة لضمان الوقاية من جائحة كورونا واتباع اساليب تعقيم حديثة داخل وخارج المتنزهات وتطبيق كافة الشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة".

وتابع، أن "ملاكات دائرة المتنزهات استثمرت فترة الاغلاق لتطوير وتاهيل متنزه الزوراء وحديقة الحيوانات لتظهر بحلة جديدة من اجل ضمان راحة ومتعة المواطن البغدادي".

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