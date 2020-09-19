2020/09/19 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت دراسة جديدة مثيرة للاهتمام، أجرتها مجموعة من باحثي جامعة كونيتيكت، أن غسل الأنف والفم بمحلول اليود يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا.ووجد الباحثون أن محلول اليود المطهر ( povidone-iodine (PVP-I) يمكن أن يقضي على فيروس كورونا المستجد في 15 ثانية فقط.ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بعد عدة تجارب في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: غسل الأنف والفم باليود يمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 ثانية فقط المركز الخبري الوطني.

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