الكاظمي والحلبوسي يناقشان اهمية الانتهاء من قانون الانتخابات ودعم دور الحكومة لمكافحة الفساد

2020/09/19 | 19:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان:” ان رئيس مجلس الوزراء بحث مع الحلبوسي، مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد،وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع”.

واضاف ان الجانبين بحثا ايضا قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد./

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