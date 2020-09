2020/09/19 | 19:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم حسون الدراجي فريق نادي الشرطة الذي تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي واحدا”من اعرق الفرق العربية واكثرها تاريخا” ومنجما” للاعبين والمواهب الكروية التي انارت سماء الكرة العراقية والعربية فيما لو اخذنا على سبيل المثال لا الحصر الجيل الذهبي للفريق الاخضر منذ السبعينيات بقيادة الراحلين عبد كاظم وستار خلف ودوكلاص عزيز وعدنان جعفر ورياض نوري وعصام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة والنبي ....



first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة والنبي ….) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة والنبي ….) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).