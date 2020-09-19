"حجاب" طالبة من أصول مغربية يثير جدلا في البرلمان الفرنسي

2020/09/19 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت نائبة الاتحاد الوطني للطلبة بفرنسا، مريم بوجيتو، انقساما كبيرا داخل لجنة في البرلمان الفرنسي بعدما انسحب بعض النواب احتجاجا على حجابها.

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