بالصور.. تشييع رمزي لايقونة العراق في كأس العالم

2020/09/19 | 19:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} شيعت الجماهير الرياضية، عصر اليوم السبت، نعشاً رمزياً لايقونة العراق في كأس العالم الراحل احمد راضي.





وانطلق التشييع الرمزي من ساحة قحطان في منطقة اليرموك الى منزل الراحل احمد راضي.

يذكر ان تشييع راضي لم يتم في وقتها لمنع التجمهر من قبل وزارة الصحة العراقية بتاريخ ٢١-٦-٢٠٢٠

وكان الفقيد احمد راضي صاحب الهدف الوحيد للعراق في كاس العالم 1986 في المكسيك خلال المشاركة الوحيدة لاسود الرافدين.

وفاء الفتلاوي

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