امانة بغداد تعلن افتتاح متنزه الزوراء أمام المواطنين.. وتكشف موعد الدخول للمتحف البغدادي

2020/09/19 | 19:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} افتتحت امانة بغداد متنزه الزوراء، اليوم السبت، امام المواطنين، فيما حدد يوم غد الاحد موعداً لافتتاح المتحف البغدادي وباقي المرافق العائدة وفق الاجراءات الصحية المشددة .واكدت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" قرار الافتتاح جاء استناداً لموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة بإفتتاح الاماكن الترفيهية بعد اتخاذ الاجراءات الصارمة لضمان الوقاية من جائحة كورونا".واشارت الى" اتباع اساليب تعقيم حديثة داخل وخارج المتنزهات وتطبيق كافة الشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة".وتابعت الامانة ان" ملاكات دائرة المتنزهات استثمرت فترة الاغلاق لتطوير وتاهيل متنزه الزوراء وحديقة الحيوانات لتظهر بحلة جديدة من اجل ضمان راحة ومتعة المواطن البغدادي".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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