2020/09/19 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف السفير الفلسطيني في العراق احمد عقل، السبت، عن رفض حكومته طلبا لتوطين 3 مليون فلسطيني في مناطق غربي الانبار وسيناء .

وقال عقل لـ /المعلومة/ إن”دول اقليمية طلبت من الحكومة الفلسطينية توطين 3 ملايين فلسطيني في الانبار وسيناء ضمن صفقة القرن الا ان الجانب الفلسطيني رفض العرض وفضل بقاء كافة الفلسطينيين في بلدهم “.

واضاف أن “الفلسطينيين لا يقبلون اي عرض بديل عن موطنهم رغم كل الظروف التي عاشها الشعب الفلسطيني في ظل تجاوزات الكيان الصهيوني “.

يشار الى ان السفير الفلسطيني في العراق وصل الى قضاء الفلوجة يوم امس في زيارة هي الاولى من نوعها.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد عقل: رفضنا طلب لتوطين 3 ملايين فلسطيني في الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد عقل: رفضنا طلب لتوطين 3 ملايين فلسطيني في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).