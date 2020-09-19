نائب: جلسة اليوم غير مجدية وغيبت القوانين المهمة

2020/09/19 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصف عضو مجلس النواب علي البديري، السبت، جلسة اليوم بـ”غير المجدية” لعدم تضمنها القوانين المهمة المتعلقة بالشارع العراقي.

وقال البديري في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “جلسة اليوم غيبت القوانين المهمة التي كان ينتظرها الشارع كقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “القوانين المهمة تحتاج الى تصويت الاغلبية وليس المجاملات السياسية الحاصلة داخل البرلمان”.

واضاف ان “جلسة اليوم غير مجدية ولم تتركز للقوانين المهمة التي عطلت منذ فترة طويلة”، مبينا ان “بعض قيادات الكتل السياسية تضغط على رئاسة البرلمان لمنع مناقشة القوانين المهمة”,

و ارجع النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، خلو جدوال اعمال جلسة اليوم لمجلس النواب من ملحق الدوائر الانتخابية الى عدم الاتفاق السياسي.



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