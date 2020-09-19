“ترقب عالمي” لواقعة تخص القمر لاتحدث الا 7 مرات كل 19 عاماً

2020/09/19 | 19:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

يترقب العالم، اللحظة التي سيمنح القمر فيها مراقبي النجوم مشهداً رائعاً في ليلة الهالوين مع ظهوره الأزرق الذي سيكون مرئياً في جميع المناطق.

ولن يلمع القمر باللون الأزرق فعلياً، ولكن يتم منحه هذا الاسم، لأنه ثاني قمر مكتمل يظهر في الشهر نفسه، حيث يحدث الأول في 1 أكتوبر المقبل، والثاني في 31 من الشهر نفسه.

ويحدث هذا العرض الكوني 7 مرات كل 19 عاماً، ما يعني أن العالم لن يرى العرض التالي إلا في 31 أكتوبر عام 2039.

وما يجعل هذا الحدث أكثر ندرة هو أنه سيظهر في جميع أنحاء العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، منذ عام 1944.

وستمنح السماء هذا المشهد النادر مع اكتمال القمر الثاني في أكتوبر في ليلة عيد الهالوين.ويمكن أن يتحول البدر إلى اللون الأزرق، إلا أن هذا التوقع نادر للغاية، ويوضح موقع EarthSky أن ظروف السماء يجب أن تحتوي على جزيئات كبيرة من الغبار أو الدخان لتعكس تدرجاً للون الأزرق.

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