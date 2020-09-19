نائب ينتقد الزعامات والرئاسات التي شاركت في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة

2020/09/19 | 19:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

انتقد النائب ظافر العاني، السبت، الزعامات والرئاسات التي شاركت في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة.

وقال العاني، إن "كلمات الرؤساء والزعماء، كانت مؤثرة وعظيمة في مؤتمرهم اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تحدثوا عن كرامة المرأة العراقية وضرورة رعايتها وتوفير احتياجاتها ورفع الظلم عنها، هذا جم...

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