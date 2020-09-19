بغداد تدخل مرحلة جديدة لعودة الحياة الى طبيعتها (صور)

2020/09/19 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت أمانة بغداد، السبت، افتتاح الأماكن الترفيهية أمام المواطنين اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، (20 أيلول 2020)، مع اتباع الاجراءات الصحية المشددة.

وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (19 أيلول 2020)، ان "امانة بغداد افتتحت متنزه الزوراء اليوم أمام المواطنين، وسيتم افتتاح المتحف البغدادي وباقي المرافق العائدة لها صباح يوم غد مع اتباع الاجراءات الصحية المشددة".

وأوضحت الأمانة في بيانها ان "قرار الافتتاح جاء استنادا لموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة بإفتتاح الاماكن الترفيهية بعد اتخاذ الاجراءات الصارمة لضمان الوقاية من جائحة كورونا واتباع اساليب تعقيم حديثة داخل وخارج المتنزهات وتطبيق كافة الشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة" .

وأضافت، ان "ملاكات دائرة المتنزهات استثمرت فترة الاغلاق لتطوير وتأهيل متنزه الزوراء وحديقة الحيوانات لتظهر بحلة جديدة من اجل ضمان راحة ومتعة المواطن البغدادي" .

A.A

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