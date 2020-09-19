الكاظمي يبحث مع بلاسخارت سبل التعاون لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/09/19 | 19:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، سبل التعاون لإنجاح الانتخابات التشريعية المبكرة....

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