2020/09/19 | 19:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، سنقيم نصب تشرين في ساحة التحرير ببغداد، ونصب الشهداء في الناصرية، وهما استحقاق العراق والدماء التي سالت وهي تردد ” نريد وطن”.

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