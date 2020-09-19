المشتركة تنفي وجود محاولات لعبور المنافذ الحدودية

2020/09/19 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع ـ امنة السلامي

نفت قيادة العمليات المشتركة، وجود خروقات في بعض المنافذ الحدودية ومحاولات عبور زوار لدخول البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن "ما أثير من وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية والدخول إلى البلاد من بعض الزوار، أخبار غير دقيقة".

وأضاف، أن "المنافذ الحدودية تمارس أعمالها بصورة صحيحة ولا توجد أي خروقات"، مبيناً أن "القوات الأمنية تواصل سيطرتها على المنافذ".

ولفت إلى "وجود تنسيق مشترك مع دول الجوار"، مؤكداً أنه "لا توجد أية صحة لحدوث بعض الخروقات في المنافذ الحدودية".

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