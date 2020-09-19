2020/09/19 | 19:43 - المصدر: عين العراق

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العراق..



خلافات سياسية حول التعديلات الدستورية المقترحة

كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اليوم السبت، عن وجود خلافات واختلافات في وجهات النظر بين القوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل رئاسة الجمهورية.

وقال البخاتي، لـ"عين العراق نيوز"، انه "حتى اللحظة مجلس النواب العراقي، لم يستلم التعديلات الدستورية المقترحة من قبل رئاسة الجمهورية، بشكل رسمي، لكن وفق التسريبات لبعض هذه التعديلات، فهناك رفض سياسي لها، وقبول سياسي من جهة اخرى".

وبين ان "الخلافات السياسية حول التعديلات الدستورية المقترحة من قبل رئاسة الجمهورية، ستعرقل تمريرها في مجلس النواب في حال الوصول اليه، لكن في نفس الوقت، هناك حوارات واجتماعات، لغرض توحيد المواقف السياسية تجاه تلك التعديلات".

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