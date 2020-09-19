حي العامل والكاظمية في صدارة تفاصيل الموقف الوبائي بالكرخ

2020/09/19 | 19:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيلول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي":

عدد الاصابات 683 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 45

ابو دشير ——————- 14

الاسكان —————— 4

الاعلام —————— 28

البياع —————— 20

التاجي —————— 6

الحارثية —————— 5

الحرية —————— 43

الخطيب —————— 10

الدورة -———-—— 42

الدولعي —————— 9

الرحمانية —————— 10

السيدية —————— 9

الشرطة الخامسة ——- 8

الشرطة الرابعة ———— 7

الشعلة —————— 45

الصالحية —————— 3

الطارمية —————— 14

العامرية —————— 9

العطيفية —————— 18

العلاوي ——————- 2

الغزالية —————— 17

القادسية —————— 5

الكاظمية —————— 49

الكرخ ———————- 1

اللطيفية —————— 9

المحمودية ————— 36

المعالف ————— 7

المنصور —————- 23

المواصلات -————- 13

النصر والسلام ———- 1

الوشاش ——————- 5

اليوسفية ————— 1

اليرموك ——-——— 25

جكوك —————- 6

حي الجامعة ————- 13

حي الجهاد ————— 33

حي العامل ————— 63

حي العدل ——-——- 5

سويب ——————- 4

كرادة مريم. ——--— 2

ناحية الرشيد ———— 6

جانب الرصافة -——— 4

محافطة بابل ———— 1

محافظة كربلاء ———— 2

محافظة واسط -——— 1

الشفاء: 502

الوفيات: 5

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