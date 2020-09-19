التجارة ترد على العبايجي: زمن الفساد انتهى.. والفاسدين تحت طائلة المسائلة

2020/09/19 | 19:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ردت وزارة التجارة، السبت، على تصريحات للنائب السابق شروق العبايجي بشأن ملفات فساد في الوزارة، فيما اشارت الى ان زمن الفساد انتهى والفاسدين الان تحت طائلة المسائلة.

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