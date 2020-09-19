تأشيرة الدخول تؤخر التحاق “تيتا” بكتيبة السفانة

2020/09/19 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تأخر مدرب نادي الميناء، تيتا فاليرو، بالالتحاق بفريق الميناء بسبب عدم صدور تأشيرة الدخول الى العراق.

وقال مشرف فريق الكرة بنادي الميناء جهاد مدلول لـ /المعلومة/ إن “يوم الاثنين المقبل سيكون موعداً لعودة نادي الميناء للتمرين في المدينة الرياضية”.

وأوضح أن “إدارة النادي ستقوم بتركيب اجهزة التعقيم غداً”، مشيراً إلى أن “المدرب تيتا وكادره المساعد سيتأخر قليلاً عن الالتحاق على ان يحضر بعد ايام قليلة حال اكمال تأشيرة الدخول “.

وبين أن “مدرب الحراس صدام سلمان، هو من سيقود الوحدة التدريبية الاولى حسب المنهاج المرسل من المدرب تيتا”.

يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة، قررت استئناف النشاط الرياضي في الـ12 من شهر أيلول الجاري.



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