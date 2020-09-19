2020/09/19 | 19:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت دائرة صحة كردستان ، اليوم السبت، تسجيل 23 وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 534 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.وقالت دائرة صحة كردستان في بيان لها ، إنها أجرت 4146 فحصاً جديداً للكشف عن كورونا، 892 في اربيل ، 674 في السليمانية، 177 في كرميان، و2403 في دهوك.وأضافت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تسجل 23 وفاة و612 إصابة جديدة في يوم واحد المركز الخبري الوطني.

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