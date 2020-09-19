2020/09/19 | 19:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/نفت قيادة العمليات المشتركة وجود خروق في الحدود وعبور زائرين الى داخل البلاد .واكدت العمليات المشتركة؛ حسب الوكالة الرسمية وجود اي خروق في بعض المنافذ الحدودية ومحاولات عبور زائرين.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تنفي عبور زائرين من المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تنفي عبور زائرين من المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).