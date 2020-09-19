بالفيديو.. الكاظمي: نحن اوفياء لشعبنا وواجبنا تحويل المحنة الى أمل.. عاش تشرين

2020/09/19 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي: سنقيم نصب تشرين في ساحة التحرير ببغداد، ونصب الشهداء في الناصرية، وهما استحقاق العراق والدماء التي سالت وهي تردد

" نريد وطن".

الكاظمي: المحن والتضحيات يجب ان تتحول محط فخر واعزاز للاجيال القادمة

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