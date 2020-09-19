تفاصيل عودة “نجاة الصغيرة” إلى الساحة الغنائية مرة أخرى

2020/09/19 | 20:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعود الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للساحة الغنائية بعد فترة غياب بأغنية وطنية تحمل إسم “تعظيم سلام” من ألحان صلاح الشرنوبى، وتوزيع يحيى الموجى.وأوضح الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي ، فى تصريح خاص لـ”المستقلة” ، أن أغنية “تعظيم سلام” ، ستكون هدية خاصة من الفنانة الكبيرة للمصريين ، وللجيش المصري على وجه التحديد.[…]

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