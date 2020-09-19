وزارة التعليم تهيب بملاكاتها إسناد جهود وزارة الصحة بالتزامن مع زيارة الأربعين

2020/09/19 | 20:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

التزاما بمهمة مؤسساتنا الأكاديمية في خدمة المجتمع وحرصا على تأمين سلامته والسعي الى تطوير الوعي الاجتماعي تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملاكاتها التدريسية ولاسيما المختصة منها وطلبتها بإسناد جهود وزارة الصحة في تنظيم ورفع مستوى الاجراءات الوقائية التي سترافق زيارة أربعينية الإ...

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