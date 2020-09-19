وزير الصحة يشرف على الفريق الطبي التركي المستقدم لاول مرة بعد جائحة كورونا في مستشفى ابن سينا

اشرف وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي على سير عمل ومهام الفريق الطبي التركي المختص بجراحة الكسور وتشوهات العمود الفقري في مستشفى ابن سينا التدريبي ولاول مرة بعد جائحة كورونا يرافقة الوكيل الفني للوزارة الدكتور حازم الجميلي اليوم السبت الموافق ١٩ ايلول ٢٠٢٠ “.
حيث كان باستقباله مدير المستشفى الدكتور ياسر التميمي مدير مستشفى ابن سينا التدريبي واجرى السيد الوزير جوله في اروقة المستشفى واشرف على اجراء العمليات المعقدة التي يجريها الفريق الطبي التركي برئاسة الدكتور جاتاي اوسترك اخصائي جراحة الكسور والعمود الفقري
كما واطلع على المرضى الذين تم اجراء العمليات لهم من قبل الفريق التركي وعددهم تسعة من مجموع ٢٦ حالة من المؤمل اجراءها خلال الاسبوعين القادمين
واكد الوزير ان وزارة الصحة حرصت على التحول التدريجي من الاخلاء الطبي الى الاستقدام والذي جاري العمل فيه منذ مدة فهو يوفر الوقت وجهد السفر على المريض ويسهم بتدريب كوادرنا الطبية المتخصصة بهذا المجال وكافة الاختصاصاتواشاد السيد الوزير بالاجراءات الاحترازية والوقائية والخدمات الصحية المقدمة للمواطن في مستشفى ابن سينا مجانا
ومن جهته عبر الفريق التركي عن اعجابه بوزارة الصحة العراقية وكفاءة كوادرها الطبية التي تعمل الى جانب الفريق التركي المستقدم وهي اول وزارة تقدم خدمات متخصصة وعمليات معقدة مكلفة للمواطنين مجانا .
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