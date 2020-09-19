وزير الصحة يشرف على الفريق الطبي التركي المستقدم لاول مرة بعد جائحة كورونا في مستشفى ابن سينا

2020/09/19 | 20:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اشرف وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي على سير عمل ومهام الفريق الطبي التركي المختص بجراحة الكسور وتشوهات العمود الفقري في مستشفى ابن سينا التدريبي ولاول مرة بعد جائحة كورونا يرافقة الوكيل الفني للوزارة الدكتور حازم الجميلي اليوم السبت الموافق ١٩ ايلول ٢٠٢٠ “.

حيث كان باستقباله مدير المستشفى الدكتور ياسر التميمي مدير مستشفى ابن سينا التدريبي واجرى السيد الوزير جوله في اروقة المستشفى واشرف على اجراء العمليات المعقدة التي يجريها الفريق الطبي التركي برئاسة الدكتور جاتاي اوسترك اخصائي جراحة الكسور والعمود الفقري

كما واطلع على المرضى الذين تم اجراء العمليات لهم من قبل الفريق التركي وعددهم تسعة من مجموع ٢٦ حالة من المؤمل اجراءها خلال الاسبوعين القادمين

واكد الوزير ان وزارة الصحة حرصت على التحول التدريجي من الاخلاء الطبي الى الاستقدام والذي جاري العمل فيه منذ مدة فهو يوفر الوقت وجهد السفر على المريض ويسهم بتدريب كوادرنا الطبية المتخصصة بهذا المجال وكافة الاختصاصاتواشاد السيد الوزير بالاجراءات الاحترازية والوقائية والخدمات الصحية المقدمة للمواطن في مستشفى ابن سينا مجانا

ومن جهته عبر الفريق التركي عن اعجابه بوزارة الصحة العراقية وكفاءة كوادرها الطبية التي تعمل الى جانب الفريق التركي المستقدم وهي اول وزارة تقدم خدمات متخصصة وعمليات معقدة مكلفة للمواطنين مجانا .

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