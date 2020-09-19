قرار عاجل من التعليم العالي بشأن عودة المرقنة قيودهم

2020/09/19 | 20:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية إلى غاية 2020/11/26.



وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيلول 2020)، إن "وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة الدراسية 2009 /2010 ولغاية العام الدراسي 2019/2018".

وأضاف أن "تقديم الطلبات الى الجامعات يستمر الى غاية 2020/11/26"، لافتا الى أن "مباشرة هؤلاء الطلبة ستكون في السنة الدراسية 2021/2020".

وأشار العبودي، إلى أن "القرار جاء بهدف استكمال الطلبة مسيرتهم التعليمية ممن لم يتح لهم التقديم على العودة الى مقاعد الدراسة".

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