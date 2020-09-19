الكاظمي والحلبوسي يؤكدان ضرورة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2020/09/19 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان، ان رئيس مجلس الوزراء، بحث مع الحلبوسي مستجدات الأوضاع في البلاد، في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية، والتحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف البيان ان الجانبين بحثا قانون الانتخابات، وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد.

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