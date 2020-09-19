الدواء الروسي في الصيدليات يوم الاثنين والشركة المنتجة تقول ان سعره سيكون165 دولارا

2020/09/19 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الصحية الروسية، عن قرب طرحها ما أطلقت عليه العلاج الفعال لفيروس كرورنا في الأسواق.

بيتر بيلي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية برومو ميد أوضح في تصريح، ان العقار الذي ستكون فاعليته قريبة من نسبة مئة بالمئة على حد قوله، سيكون متوفرا في الصيدليات الروسية يوم الاثنين المقبل، مبينا ان سعر الدواء سيبلغ نحو اثني عشر الفا وثلاثمئة وعشرين روبلا، وهو ما يعادل مئة وخمسة وستين دولارا اميركيا.

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