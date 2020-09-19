التعليم تعلن قرارا عاجلا بشأن عودة الطلبة المرقنة قيودهم

2020/09/19 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية الى غاية 2020/11/26.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي إن معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة الدراسية 2009 /2010 ولغاية العام الدراسي 2019/2018.

وأضاف أن تقديم الطلبات الى الجامعات يستمر الى غاية 2020/11/26 لافتا الى أن مباشرة هؤلاء الطلبة ستكون في السنة الدراسية 2021/2020 ومشيرا الى أن القرار جاء بهدف استكمال الطلبة مسيرتهم التعليمية ممن لم يتح لهم التقديم على العودة الى مقاعد الدراسة.

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