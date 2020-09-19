اتحاد السلة يحدد أسعار لاعبي الدوري الممتاز

2020/09/19 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، أسعار لاعبي الدوري الممتاز.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لـ /المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة السلة، عقد اجتماعاً لتحديد قرارات الدوري الممتاز للموسم المقبل”.

وأوضح أن “الاتحاد قرر انطلاق البطولة التنشيطية في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، فيما حدد أسعار اللاعبين ايضاً، اذ يبلغ سعر لاعب الدوري الممتاز 50 مليوناً ولاعب المنتخب الوطني 60 مليوناً”.

ومن المقرر ان يكون الدوري بالنظام العام كما حدث في الموسم الماضي.



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