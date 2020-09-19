نائب يكشف عن “اشكاليات معقدة” في المفوضية ستقود لتاجيل الانتخابات

2020/09/19 | 20:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، السبت، عن وجود اشكاليات معقدة في المفوضية ستدفع لتاجيل الانتخابات.

وقال البلداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المفوضية عليها اتمام الكثير من الاجراءات وخاصة هيلكلية مكاتبها في المحافظات لان هناك قوى سياسية كبيرة تحاول السيطرة عليها وهناك مكاتب مفوضية عبارة عن عوائل تجد من 2-3 من افراد عائلة واحدة يستلمون مكاتب والشعب وهناك احزاب تحاول بسط نفوذها وهذه كلها اشكاليات اكثر واعقد من حسم الدوائر الانتخابية بالاضافة الى ملف البطاقة البايومترية وتحديثها وتسليمها للناخبين ناهيك عن التعاقد ع الشركات الرصينة لادارة السيفيرات والنتائج والعملية الانتخابية”.

واضاف، ان “التخصيصات المالية المخصصة للعملية الانتخابية لم تصل حتى الان للمفوضية والاخير لم تضع ميزانية كل هذه هي اشكاليات معقدة وقائمة ستدفع الانتخابات للتاجيل”.



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