الحشد يعلن استئناف دوراته العسكرية

2020/09/19 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن الحشد الشعبي، السبت، استئناف دوراته العسكرية.





وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه عن" استئناف مدرسة التدريب العسكري لمديرية مقاتلة الدروع بالحشد الشعبي دوراتها بعد التعليق الذي حدث جراء فايروس كورونا".

واشار الى" اتخاذ كافة الاجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات مع توفير منظومات التعقيم الموقعية لضمان صحة المتدربين".

وفاء الفتلاوي

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