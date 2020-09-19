2020/09/19 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} تصـدر نادي الصناعة الرياضي مجموعة بغداد والجنوب في منافسات المجموعة المؤهلة إلى نهائيات الدوري الممتاز لكرة الطاولة للموسم ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ) والتي أنتهت منافساتها هذا اليوم السبت بفوز نادي الصناعة على نادي الجيش بـ ( ٣ - ١ ).





وأقيمت مباراياتها في الصالة المغلقة لنادي الصناعة الرياضي وعلى مدار ثلاث أيام متتالية بحضور نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن عمـار عبـد الله الجنابـي وأعضاء الهيئة ومجلس إدارة الإتحاد العراقي لكرة الطاولـة .

وكـرم الجنابي الفريق فور فوزه وتصدره المجموعة حاثاً إياه على الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً أن جميع اللاعبين قدموا مستوى متميز ورائع وأثبتوا كفاءة كبيرة في جميع المباريات التي خاضوها في المنافسات.

وأضاف، أن تقديم الطلبات الى الجامعات يستمر الى غاية 2020/11/26، لافتا الى أن مباشرة هؤلاء الطلبة ستكون في السنة الدراسية 2021/2020 ومشيرا الى أن القرار جاء بهدف استكمال الطلبة مسيرتهم التعليمية ممن لم يتح لهم التقديم على العودة الى مقاعد الدراسة.

يذكـر أن فريق نادي الصناعة لكرة الطاولة أستهل مشواره في اليوم الأول للمنافسات بالفوز على فريق السماوة والخطوط والكاظمية بنتيجة ( ٣ - ٠ ) في جميع المواجهات وأستمر تألق الفريق عند إنطلاق منافسات اليوم الثاني إذ واجهه فريق الدوز وتمكن من الفوز عليه بنتيجة ( ٣ - ٠ ) وعلى شباب العدل بنتيجة ( ٣ - ٠ ) وعلى النجف بنتيجة ( ٣ - ٠ ) أيضاً وحافظ فريق الطاولة في اليوم الثالث على المستوى الفني الكبير بعد تغلبه على فريق غاز الجنوب بنتيجة ( ٣ - ٠ ) وعلى وصيف المجموعة فريق الجيش بنتيجة ( ٣ - ٠ ) ليتصدر المجموعة بشكل ساحـق .

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعـة يتصدر مجموعـة بغـداد والجنـوب ضمـن دوري كرة الطاولة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعـة يتصدر مجموعـة بغـداد والجنـوب ضمـن دوري كرة الطاولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).