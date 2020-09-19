وفاة قاضية المحكمة الاتحادية العليا في امريكا والحزب الجمهوري يخشى سقطات ترامب

2020/09/19 | 20:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لموقع رو ستوري الامريكي ان وفاة قاضية المحكمة الاتحادية الامريكة العليا روث بدر غينبيرغ ستلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المسؤولين في الحزب الجمهوري بأن هناك خطرًا من أن دونالد ترامب “سيقول شيئًا غبيًا” بشأن الموقف سوف لن يؤثر على الحصول على بديل للقاضية فحسب بل على فرصه المتضائلة في البقاء في المكتب البيضاوي لولاية ثانية “.

واضاف أن ” من المرجح أن يكون لوفاة ايقونة العدالة تأثير كبير على الانتخابات لكل من الديمقراطيين والجمهوريين على حدٍ سواء ، وفي الوقت نفسه يمنح الرئيس الذي كان متأخراً في استطلاعات الرأي منذ شهور فرصة محتملة شريان الحياة لإنقاذ حملته المضطربة لإعادة انتخابه”.

وتابع ان ” العثور على بديل على قاض جديد للمحكمة الاتحادية العليا المشرفة على تنصيب الرئيس سيكون محل صراع بين الحزبين في الوقت الذي يرى فيه الكثير من الناس ان هذه الانتخابات المقبلة ستكون مسألة حياة او موت بسبب سياسات ترامب “.

واشار الى أن ” الجمهوريين غير متفائلين بأن الرئيس ، المعروف بخروجه عن المألوف، سوف يستغل الفرصة لصالحه وصالح الحزب الجمهوري، فيما قال قال ، المدير التنفيذي السابق للحزب الجمهوري في ويسكونسن براندون شولتز إن “الدائرة المقربة من الرئيس ستعمل على ايقاف عملها لمنع الرئيس من جعل مهمة الجمهوريين التي تنتظرهم أكثر صعوبة”.

واضاف شولتز ” لايزال ترامب لديه الامكانية لافساد الامور وقول شيء غبي، من يدري غدا ماذا سيقول ويفعل ويترك كل الهواء خارج البالون ، وقد يغير من قواعد اللعبة تماما بتصرفاته المتهورة “.



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