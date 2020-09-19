التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا اليوم في الكرخ

2020/09/19 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم السبت، تفاصيل الموقف الوبائي لفايروس كورونا.وبلغ عدد الاصابات 683 موزعة كالآتي:

أبو غريب ————— 45ابو دشير —————- 14الاسكان —————— 4الاعلام —————— 28البياع —————— 20التاجي —————— 6الحارثية —————— 5الحرية —————— 43الخطيب —————— 10الدورة -———-—— 42الدولعي —————— 9الرحمانية —————— 10السيدية —————— 9الشرطة الخامسة ——- 8الشرطة الرابعة ———— 7الشعلة —————— 45الصالحية —————— 3الطارمية —————— 14العامرية —————— 9العطيفية —————— 18العلاوي ——————- 2الغزالية —————— 17القادسية —————— 5الكاظمية —————— 49الكرخ ———————- 1اللطيفية —————— 9المحمودية ————— 36المعالف ————— 7المنصور —————- 23المواصلات -————- 13النصر والسلام ———- 1الوشاش ——————- 5اليوسفية ————— 1اليرموك ——-——— 25جكوك —————- 6حي الجامعة ————- 13حي الجهاد ————— 33حي العامل ————— 63حي العدل ——-——- 5سويب ——————- 4كرادة مريم.



——–— 2ناحية الرشيد ———— 6جانب الرصافة -——— 4محافطة بابل ———— 1محافظة كربلاء ———— 2محافظة واسط -——— 1

الشفاء: 502..



الوفيات: 5

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