المالية النيابية توجه سؤالاً شفهياً الى هيئة الاعلام والاتصالات

2020/09/19 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، اليوم السبت، سؤال شفهي الى هيأة الاعلام والاتصالات بشأن اطفاء الطيف الترددي على شركات الاتصال وشركات تجهيز الانترنت غير الملتزمة بتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية.

وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي، ان “رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، وجه، اليوم السبت، سؤال شفهي الى هيأة الاعلام والاتصالات”.

واضاف المصدر، ان “السؤال تضمن مطالبة الهيأة باطفاء الطيف الترددي لشركات الاتصال وشركات تجهيز الانترنت بعد مرور ٦٠ يوم على عدم تسديد ما بذمة الشركات من مستحقات مالية”.

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