العمليات المشتركة تكشف حقيقة خرق الحدود ودخول الزوار للعراق

2020/09/19 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، سيطرتها على المنافذ الحدودية، مشيرة إلى وجود تنسيق مشترك مع دول الجوار لمنع دخول الزوار إلى البلاد.

وذكر المتحدث باسم القيادة، اللواء، تحسين الخفاجي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (19 أيلول 2020)، إن "ما أثير من وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية والدخول إلى البلاد من بعض الزوار، أخبار غير دقيقة".

وأضاف الخفاجي، أن "المنافذ الحدودية تمارس أعمالها بصورة صحيحة ولا توجد أي خروقات"، مبينا أن "القوات الأمنية تواصل سيطرتها على المنافذ".

ولفت إلى "وجود تنسيق مشترك مع دول الجوار"، مؤكدا أنه "لا توجد أية صحة لحدوث بعض الخروقات في المنافذ الحدودية".

وكانت السلطات الحكومية العراقية، قررت عدم استقبال أي زائر أجنبي بمناسبة الزيارة الأربعينية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، وكمحاولة للسيطرة على تفشي الوباء في البلاد.

من جهته دعا المساعد السياسي والأمني لمحافظ ايلام، محمد نودذري، السبت، مواطنيه الإيرانيين الذين يرغبون بزيارة العراق، للمشاركة في الزيارة الاربعينية، الى عدم التوجه الى منفذ مهران الحدودي.

وقال نودذري، في تصريح، إنه "نظرا لانتشار فيروس كورونا منذ آذار الماضي، تم إغلاق منفذ مهران الحدودي الدولي، ولا يجري حاليا عبور الزوار من خلال هذا المنفذ".

وتابع قائلا: "نظرا إلى أن الجانب العراقي منع دخول الزوار الأجانب عبر الحدود المشتركة، فإنه يطلب من المواطنين عدم الذهاب إلى منفذ مهران الحدودي الدولي".

وأشار إلى أن "هذا المنفذ الحدودي كان مفتوحا منذ حزيران، يومين فقط في الأسبوع للأنشطة التجارية، وحاليا عاد الآن الى وضعه الطبيعي".

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