العراق.. عاصفة ترابية تجتاح 5 محافظات خلال اليومين المقبلين (خارطة)

2020/09/19 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى اجتياح عاصفة ترابية 5 محافظات جنوب البلاد واسط، ذي قار، غرب البصرة، ميسان السماوة، خلال اليومين المقبلين.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بالـ"فيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (19 أيلول 2020): "نشاط متوقع في سرعة الرياح السطحية الشمالية الغربية بعد ظهر يوم الاحد في (واسط وذي قار وغرب البصرة وميسان والسماوة)".

وأضاف عطية: "ومتوقع ان تصل سرعة هباتها ما بين (60-70) كم في الساعة، مثيرة للغبار شمال ذي قار وغرب البصرة .وكذلك الحال مساء يوم الاثنين".

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