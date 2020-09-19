الصحة تدلي بأول تعليق على قرارات اللجنة العليا اليوم وتتوقع حدثاً إيجابياً قريباً

2020/09/19 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الصحة – د.سيف البدر – مقابلة متلفزة

قرار إعادة فتح المساجد تضمن ايضاً منع إقامة صلاة الجمعة والسماح بها بباقي الصلوات شرط الالتزام بالوقاية والتباعد الاجتماعي

القرارات اليوم والقرارات السابقة التي أصدرتها لجنة الصحة والسلامة الوطنية تشترط الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي

موضوع إعادة فتح المطاعم فرضت عليه مراقبة مشددة ويتم محاسبة المخالفين من غير الملتزمين بشروط وزارة الصحة

هناك نسبة جيدة من المجتمع ملتزمة بالوقاية والتباعد الاجتماعي

وزارة الصحة وضعت تعليمات وضوابط بشأن الزيارة الاربعينية

نقدر المشاعر الدينية ونحترم الشعائر والظرف استثنائي ويجب الالتزام المشدد بالوقاية ونتمنى من الجميع ان يكونوا على قدر تحمل المسؤولية

خطر كورونا لا يقتصر على غير الملتزمين بل سيشمل أهليهم واقاربهم وحدثت كثير من الوفيات نتيجة انتقال العدوى

بالنسبة لموضوع العودة للحظر الموضوع مرتبط بالمستجدات والموقف الوبائي

هناك أمل بإيجاد لقاح عالمي فعال قريباً ووزارة الصحة متواصلة مع الدول والمؤسسات المعنية بملف اللقاحات ومتى ما اقر أي لقاح واثبت فاعليته سيكون العراق في طليعة الدول التي تستورده وتستخدمه لمواطنيها

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